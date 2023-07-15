В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов из Нижнего Новгорода

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов
Фото: МВД РТ
Сотрудники полиции в Казани задержали 35 футбольных болельщиков из Нижнего Новгорода в электричке, они жгли файеры и крушили все вокруг.
В МВД РТ сообщили, что 28 задержанных стали фигурантами административных дел о хулиганстве. Также возбудили одного уголовное дело.
"По прибытии поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они - болельщики, ехавшие на футбольный матч", - говорится в сообщении.