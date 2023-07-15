Новости Казани
· Служба новостей

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов из Нижнего Новгорода
В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов

Фото: МВД РТ

Подписаться в Telegram

Сотрудники полиции в Казани задержали 35 футбольных болельщиков из Нижнего Новгорода в электричке, они жгли файеры и крушили все вокруг.

В МВД РТ сообщили, что 28 задержанных стали фигурантами административных дел о хулиганстве. Также возбудили одного уголовное дело.

"По прибытии поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они - болельщики, ехавшие на футбольный матч", - говорится в сообщении.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Можно рассчитывать на 100 тысяч: жителям Казани предлагают достойную зарплату на пороховом заводе

Гид по скидкам Казани

день назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

дезинсекция тараканов полная версия

Лонгриды

день назад

«Можно выйти, проораться, подышать, прогуляться»: за популяризацию ИЖС взялся экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов

Полезное

3 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

ламинирование нижних ресниц в Казани

Новости Казани

день назад

Фабула дела не раскрывается: в Казани пришли с обыском в офис «Татмелиорации»

Новости Татарстана

день назад

"Жена сказала хватит": Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета РТ

Новости Татарстана

17 часов назад

Размер выплат был утвержден: стало известно, сколько будут получать члены Конституционного совета РТ

Новости Татарстана

день назад

"О проектах говорили уже давно": глава минтранса РТ рассказал, свяжут ли Челны и Казань железной дорогой

Важное в РТ

17 часов назад

ВТБ в Татарстане в первом полугодии увеличил объём выдач ипотеки на треть
Новости Казани
48 минут назад

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов

Новости Казани

3 минуты назад

В мэрии Казани анонсировали обновление брусчатки на улице Баумана в 2024 году

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

Новости Татарстана

16 часов назад

«Есть необходимость в серьезных образовательных центрах»: глава РТ Рустам Минниханов открыл нефтяной саммит в Альметьевске

Новости Казани

17 часов назад

Строят трассу ливневой канализации: в Казани будет перекрыто движение по двум улицам
В Казани провели успешную трансплантацию стволовых клеток
Новости Казани
8 минут назад

В Казани провели успешную трансплантацию стволовых клеток

Новости Татарстана

17 часов назад

Выделять другим регионам: Татарстан не получит федеральные субсидии на развитие глэмпингов

Новости Татарстана

17 часов назад

Оценят эффективность мероприятий: в Татарстане появится музей образования и сквер учителя

Спортивные новости Казани

17 часов назад

Разгромили команду Ирана: в Казани завершился товарищеский матч женских сборных
Человечество готово к переменам
Полезное
5 дней назад

Человечество готово к переменам