В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов из Нижнего Новгорода

Сотрудники полиции в Казани задержали 35 футбольных болельщиков из Нижнего Новгорода в электричке, они жгли файеры и крушили все вокруг.

В МВД РТ сообщили, что 28 задержанных стали фигурантами административных дел о хулиганстве. Также возбудили одного уголовное дело.