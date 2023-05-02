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В Казани полицейские впервые задержали курьера-девушку, помогавшую мошенникам "обчищать" карманы горожан

В Казани задержали курьера- девушку, помогавшую мошенникам обманывать горожан
В Казани полицейские впервые задержали курьера-девушку, помогавшую мошенникам "обчищать" карманы горожан

Фото: открытые источники

В Казани полиция впервые задержала девушку-курьера, похитившую сбережения доверчивого жителям города. Ущерб составил 175 тысяч рублей.

Ранее задерживали мужчин и юношей, но девушка-курьер по посылках у мошенников - это впервые.

В полицию обратился 76-летний мужчина. По его словам, вечером с ним связались неизвестные и сообщили, что его дочь попала в ДТП. Они попросили пенсионера собрать деньги для "решения вопроса".

"Ради спасения дочери пожилой казанец передал неизвестной девушке-курьеру свои сбережения. Подозреваемую полицейские задержали в короткие сроки на улице Повстанческая и доставили в отдел полиции. Свою вину 19-летняя девушка признала полностью", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по г.Казани.

Ранее молодая особа уже попала в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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