В Казани сотрудники уголовного розыска в короткие сроки раскрыли кражу электрической дрели

Сотрудники угрозыска ОП "Азино-2" в короткие сроки раскрыли кражу электродрели.

42-летний мужчина, ранее судимый, был задержан. И в ходе оперативных мероприятий стражи порядка поняли, что он имеет непосредственное отношение к краже электродрели за 8 тысяч рублей.

"Преступление произошло в подъезде многоквартирного дома в Советском районе. С заявлением об этом в полицию обратился представитель домоуправления. Мужчина рассказал, что проводил ремонтные работы в подъезде и ненадолго отлучился, оставив имущество.

Подозреваемый воспользовался этим и забрал электродрель. Свою вину он признал полностью", - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Казани.

Возбуждено уголовное дело о краже, для подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Расследование продолжается.