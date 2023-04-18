Новости Казани
· Служба новостей

В Казани полицейские в кратчайшие сроки смогли раскрыть кражу электродрели

В Казани сотрудники уголовного розыска в короткие сроки раскрыли кражу электрической дрели
В Казани полицейские в кратчайшие сроки смогли раскрыть кражу электродрели

Фото: открытые источники

Сотрудники угрозыска ОП "Азино-2" в короткие сроки раскрыли кражу электродрели.
42-летний мужчина, ранее судимый, был задержан. И в ходе оперативных мероприятий стражи порядка поняли, что он имеет непосредственное отношение к краже электродрели за 8 тысяч рублей.

"Преступление произошло в подъезде многоквартирного дома в Советском районе. С заявлением об этом в полицию обратился представитель домоуправления. Мужчина рассказал, что проводил ремонтные работы в подъезде и ненадолго отлучился, оставив имущество.

Подозреваемый воспользовался этим и забрал электродрель. Свою вину он признал полностью", - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Казани.

Возбуждено уголовное дело о краже, для подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

«Прекращаем работу с 17 апреля»: «Леруа Мерлен» и Fix Price приняли новое решение для всех россиян

Редакция помогает

день назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

вызвать компанию для уничтожения тараканов

Новости России

день назад

«С понедельника запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Редакция помогает

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

ремонт кровли гаража в Москве

Новости России

9 часов назад

Летние школьные каникулы сократятся: школьникам приготовили неприятный сюрприз

Общество

день назад

Покупать другую не захочется: Роскачество обнаружило топовую тушенку из натурального мяса

Новости России

день назад

«Выходные решено перенести на другой месяц»: В майские праздники внесли изменения

Общество

день назад

Могут посадить на 9 лет: Обнародован список грибов, которые запрещено собирать в России

Новости России

час назад

«От 18 до 60 лет»: стало известно, кого могут отправить в зону СВО
Спортивные новости Казани
6 часов назад

"Ак Барс" разгромил ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ

"Ак Барс" разгромил ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ

Новости Казани

28 минут назад

В Татарстане запретили три недели ходить в лес: а что будет, если все-таки пойти?

Редакция помогает

день назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

Новости Казани

38 минут назад

Дело об избиении ребенка воспитательницей в садике Татарстана дошло до суда

Новости России

2 часа назад

Вернувшийся из зоны СВО депутат Госдумы Милонов ворвался в вейп-шоп и начал угрожать работникам диареей
Европейским инвестиционным фондом продана сеть ТЦ "Парк Хаус", включая ТЦ в Казани
Новости Казани
53 минуты назад

Европейским инвестиционным фондом продана сеть ТЦ "Парк Хаус", включая ТЦ в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане дворники решились на забастовку из-за копеечной зарплаты

Новости Казани

2 часа назад

В лес ни ногой! В Татарстане из-за высокого риска пожаров на три недели ввели запрет на посещение лесов

Новости Казани

2 часа назад

Верховный суд Татарстана выпустил под домашний арест из СИЗО директора Казанского ипподрома Гильфанова
Как пользоваться привилегиями Сбера даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк
Новости Казани
5 дней назад

Как пользоваться привилегиями Сбера даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк