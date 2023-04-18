В Казани сотрудники уголовного розыска в короткие сроки раскрыли кражу электрической дрели

В Казани полицейские в кратчайшие сроки смогли раскрыть кражу электродрели
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Сотрудники угрозыска ОП "Азино-2" в короткие сроки раскрыли кражу электродрели.
42-летний мужчина, ранее судимый, был задержан. И в ходе оперативных мероприятий стражи порядка поняли, что он имеет непосредственное отношение к краже электродрели за 8 тысяч рублей.
"Преступление произошло в подъезде многоквартирного дома в Советском районе. С заявлением об этом в полицию обратился представитель домоуправления. Мужчина рассказал, что проводил ремонтные работы в подъезде и ненадолго отлучился, оставив имущество.
Подозреваемый воспользовался этим и забрал электродрель. Свою вину он признал полностью", - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Казани.
Возбуждено уголовное дело о краже, для подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Расследование продолжается.