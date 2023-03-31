В Казани полицейские ранили угрожавшего им мужчину: в руках он держал что-то, похожее на пистолет

В Казани полицейским пришлось применять табельное оружие, чтобы задержать мужчину, которого подозревают в мошенничестве. В пресс-службе МВД по Казани отметили, что в отдел полиции обратился житель Перми.

Мужчина рассказал печальную историю: как заказал у казанца колеса для квадроцикла, как перевел ему оплату в размере 40 тысяч рублей, как в итоге остался без средств и без колес.

Когда житель Перми снова связался с горе-продавцом, второй попытался угрожать ему и назначил встречу у гипермаркета на улице Габишева. Под наблюдением полицейских из уголовного розыска пермяк отправился на встречу.

Подозреваемый в мошенничестве прихватил с собой друга, и когда полицейские показали удостоверение, внезапно выхватил предмет, похожий на пистолет.

"На неоднократные требования о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал и направил оружие в сторону правоохранителя. В связи с чем оперативником было применено табельное оружие", — рассказали в пресс-службе УМВД Казани.

Подозреваемый ранен в ноги, его доставили в больницу.

Возбудили дело о мошенничестве, а вот о насилии по отношению к полицейским дело пока не возбуждено - этот вопрос решает СУ СКР по РТ.