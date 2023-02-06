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В Казани полицейские поймали по горячим следам большого любителя электроники

В Казани полицейские поймали по горячим следам большого любителя электроники

Фото: chp-msk.ru

В Казани сотрудники полиции по горячим следам поймали вора, который отличается большой любовью к электронике и технике. В полицию обратился индивидуальный предприниматель, который заявил, что в торговый павильон в Ново-Савиновском районе забрался незнакомец и украл планшет, колонку и камеру видеонаблюдения. Общий ущерб составил 27 тысяч рублей.

"В этот же день в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Гагаринский" задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Казани. Свою вину ранее неоднократно судимый казанец признал полностью. Похищенное изъято и ближайшее время будет возвращено законному владельцу", - сообщила нам пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Дело возбудили о статье "Кража", расследование продолжается. Для мужчины выбрала мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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