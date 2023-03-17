В Казани полицейские по горячим следам поймали грабителя
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Сотрудники ППС Управления МВД России по г. Казани в короткие сроки задержали подозреваемого в грабеже. Все случилось во дворах на улице Серова.
В полицию позвонила женщина, которая рассказала, что незнакомец сорвал у нее сумку и сбежал дворами.
Для раскрытия преступления были сориентированы наружные службы полиции. В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый казанец. Свою вину он признал полностью.
"По данному факту в отделе полиции "Московский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК "Грабеж". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается", - рассказали нам в пресс-службе Управления МВД России по г. Казани.