В Казани полицейские по горячим следам поймали грабителя

Полицейские в Казани по горячим следам задержали грабителя

Сотрудники ППС Управления МВД России по г. Казани в короткие сроки задержали подозреваемого в грабеже. Все случилось во дворах на улице Серова.

В полицию позвонила женщина, которая рассказала, что незнакомец сорвал у нее сумку и сбежал дворами.

Для раскрытия преступления были сориентированы наружные службы полиции. В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый казанец. Свою вину он признал полностью.