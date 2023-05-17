В Казани полицейские "накрыли" нелегальное казино

В Казани полицейские обнаружили и "накрыли" нелегальное казино
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Полицейские экономической безопасности в Казани нашли незаконное казино, сообщает МВД РТ.
Салон, где осуществлялась нелегальная игровая деятельность, располагался на Ломжинской, на втором этаже в нежилом строении.
Полицейским удалось изъять финансы и технические средства казино. Отмечается, что деятельность казино ликвидирована в полной мере.
Сейчас устанавливаются соучастники организации подпольного игрового бизнеса.