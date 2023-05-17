В Казани полицейские "накрыли" нелегальное казино

Полицейские экономической безопасности в Казани нашли незаконное казино, сообщает МВД РТ.

Салон, где осуществлялась нелегальная игровая деятельность, располагался на Ломжинской, на втором этаже в нежилом строении.

Полицейским удалось изъять финансы и технические средства казино. Отмечается, что деятельность казино ликвидирована в полной мере.

Сейчас устанавливаются соучастники организации подпольного игрового бизнеса.