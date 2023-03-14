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В Казани полицейские накрыли новую финансовую пирамиду, ущерб от ее деятельности предварительно составляет 70 миллионов

В Казани накрыли новую финансовую пирамиду — ущерб оценили в 70 млн рублей
В Казани полицейские накрыли новую финансовую пирамиду, ущерб от ее деятельности предварительно составляет 70 миллионов

Фото: МВД РТ

В Казани пресекли деятельность еще одной финансовой пирамиды. По данным МВД РТ, ее участники с 2021 по 2022 год привлекали деньги вкладчиков под предлогом разных инвестпрограмм, но средства ожидаемо похищали.

"Позиционируя себя продавцами ювелирных изделий на маркетплейсах, привлекали денежные средства граждан под предлогом высокой доходности от вложения в золотые изделия. Взамен полученных денежных средств гражданам выдавались "Подарочные сертификаты" или так называемые "Простые векселя", которые в действительности ничем не были обеспечены", — проинформировали в пресс-службе МВД по РТ.

С "инвесторами" трудились так называемые MLM-менеджеры, в задачу которых входило привлечение как можно большего количества вкладчиков. За каждого из них они получали вознаграждение. Офисы потребительского кооператива располагались в Вахитовском и Приволжском районах Казани.

Сотрудниками экономической полиции и следствия задержаны два фигуранта дела. Обоим уже предъявлены обвинения и через суд избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как выяснили полицейские, жертвами обмана стали не только жители Татарстана, но и Башкортостана. Они начали массово обращаться в полицию с заявлениями.

"Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении представителей организации по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — рассказали в МВД.

Как пишет "Реальное время", речь может идти о потребкооперативе "Аметист", предварительный ущерб оценивается в 70 млн рублей.

Всех тех, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников, полицейские просят обращаться по телефонам: 291-26-15 и 291-22-70.

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