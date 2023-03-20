В Казани полицейские быстро нашли мужчину, который под шумок вынес из салона связи новый телефон с витрины

В Казани полиция задержала мужчину, который под шумок "обнес" салон сотовой связи

В Казани полиция оперативно задержала 29-летнего мужчину, который под шумой, пока продавец занимался с другими покупателями, забрал из салона связи новенький телефон.

Задержание провели оперативники уголовного розыска отдела полиции "Дербышки", казанца нашли по месту жительства.

В полицию с жалобами обратился продавец магазина с улицы Липатова. По его словам, исчез мобильный телефон прямо с витрины.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в короткие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. 29-летнего ранее судимого казанца полицейские задержали по месту проживания. Свою вину он признал полностью. На допросе задержанный рассказал, что пока продавец был занят обслуживанием клиентов, он незаметно достал с витрины средство связи и поспешил уйти", - рассказали нам в пресс-службе УВД по Казани.

Расследование углового дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", продолжается. Похищенное изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.