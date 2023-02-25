В Казани покупатель в алкомаркете требовал спиртное, для убедительности угрожая пистолетом

В алкомаркете Казани покупатель требовал спиртное, угрожая пистолетом

Минувшей ночью в алкомаркете на улице Адоратского в Казани неадекватный покупатель угрожал продавцам и посетителям пистолетом, требуя спиртное, сообщает "Татарстан-24".

Мужчина выбрал дорогой ликер, а затем направился к кассе. Денег у него не было, зато был план, как можно заполучить желаемую бутылку горячительного. Он подошел к продавцам, сделал вид, что ищет наличные, но вместо денег достает предмет похожий на пистолет.

Около четверти часа мужчина направлял данный предмет на покупателей и персонал торговой точки, пытаясь добиться реакции. Первыми отреагировали полицейские, которые задержали неадеквата.