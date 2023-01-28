В Казани пойман мужчина, который молотком до смерти забил женщину на улице

В Казани задержали подозреваемого, который до смерти забил женщину молотком. Задержание автомобиля Skoda, на котором, как сообщалось, скрылся подозреваемый, состоялось на улице Павлюхина около гипермаркета. Мужчине 54 года.

Известно, что показания давать он пока отказывается. Предположительной причиной для расправы мог стать давний финансовый конфликт жертвы и подозреваемого.

Напомним, жестокое убийство произошло 26 января на улице Краснококшайской. Мужчина избил женщину молотком по голове и сбежал. Женщину с травмами доставили в городскую больницу № 7. Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась.