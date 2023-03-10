В Казани погода мешает дорожникам проводить ямочный ремонт

В Казани погода мешает дорожникам выполнять ямочный ремонт на дорогах

Погодные условия не позволяют начать положенный весенний ямочный ремонт на дорогах Казани. Об этом проинформировали в администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

Как пояснили в ведомстве, ямочный ремонт технологически верно выполнять в сухую теплую погоду. Сейчас заделывать выбоины дорожникам не позволяет постоянный перепад температур воздуха.

В феврале дорожники устранили ямы на дороге напротив Центрального стадиона, но выбоины появились снова. В администрации пообещали, что с установлением подходящей погоды ремонт проведут полноценно.

К устранению ям и выбоин на городских улицах приступят, когда просохнет проезжая часть и температура воздуха будет не ниже 5 градусов выше нуля.