Новости Казани
· Служба новостей

В Казани погода мешает дорожникам проводить ямочный ремонт

В Казани погода мешает дорожникам выполнять ямочный ремонт на дорогах
В Казани погода мешает дорожникам проводить ямочный ремонт

Фото: kazan.mk.ru

Погодные условия не позволяют начать положенный весенний ямочный ремонт на дорогах Казани. Об этом проинформировали в администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

Как пояснили в ведомстве, ямочный ремонт технологически верно выполнять в сухую теплую погоду. Сейчас заделывать выбоины дорожникам не позволяет постоянный перепад температур воздуха.

В феврале дорожники устранили ямы на дороге напротив Центрального стадиона, но выбоины появились снова. В администрации пообещали, что с установлением подходящей погоды ремонт проведут полноценно.

К устранению ям и выбоин на городских улицах приступят, когда просохнет проезжая часть и температура воздуха будет не ниже 5 градусов выше нуля.

Следующая новость ↓

Популярное

Вырастить ребенка счастливым: редакция собрала топ советов для казанских мамочек
Редакция помогает
21 час назад

Вырастить ребенка счастливым: редакция собрала топ советов для казанских мамочек

Новости Казани

день назад

"Все должно идти по плану": Метеоролог назвал точную дату прихода в Татарстан климатической весны

Редакция помогает

день назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

уничтожение тараканов москва в квартире с гарантией

Новости России

22 часа назад

"Молча подошел к окну и шагнул вниз": мужчина выпрыгнул из окна, потому что не купил своей девушке подарок на 8 Марта

Интересное

2 дня назад

Без первоначалки, без процентов или с кэшбеком: 3 способа для казанцев, как сэкономить на покупке жилья в 2023 году

графический дизайн обучение в Самаре

Новости России

день назад

Гадость из-под коровы: Роскачество назвало марки молока, которые не стоит покупать

Новости России

14 часов назад

Зеленский созвал экстренное совещание с представителями силовых структур после "удара возмездия" ВС РФ

Новости Казани

15 часов назад

В Казани 15-летний школьник вызывал проституток и насиловал их, если они отказывались обслуживать его добровольно

Новости мира

день назад

"Надеемся и молимся": МИД Украины заявляет о готовности к дипломатическим переговорам, но при одном условии

Новости Казани

22 часа назад

"Вернись домой, я убил твою маму": житель Татарстана необычным способом выманил жену из ресторана с корпоратива
Новости Казани
3 дня назад

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Новости мира

2 часа назад

"Нет желания видеть этого чувака!": Зеленского жестко высмеяли после того, как ему отказали в выступлении на "Оскаре"

Редакция помогает

день назад

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой весной

Новости России

2 часа назад

"Весеннее наступление" ВСУ на юге РФ все больше обретает четкие контуры

Новости мира

10 часов назад

Врачи нашли в мозгу годовалой девочки неразвившегося близнеца, который мешал ей расти и нормально жить
"Не согласна с мобилизацией": в Казани начался суд наш школьницей, которая пыталась спалить военкомат
Новости Казани
5 минут назад

"Не согласна с мобилизацией": в Казани начался суд наш школьницей, которая пыталась спалить военкомат

Новости России

19 часов назад

Бойцы ВСУ, отступая под Артемовском, начали бросать натовское вооружение - его подбирают бойцы ЧВК "Вагнер"

Новости Казани

19 часов назад

Трехлетняя девочка в Татарстане надела на голову горшок: выручили спасатели

Новости Казани

19 часов назад

Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил статьи о суррогатном материнстве в Семейном кодексе РТ
В Казани погода мешает дорожникам проводить ямочный ремонт
Новости Казани
20 минут назад

В Казани погода мешает дорожникам проводить ямочный ремонт