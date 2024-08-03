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В Казани подтверждено строительство завода для высоких технологий от АО «ПРОМТЕХ-Казань»

В Авиастроительном районе Казани планируется во...

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/40981-v-samarskoy-oblasti-otkrylsya-zavod-po-pererabotke-maslichnykh/

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В Авиастроительном районе Казани планируется возведение административно-производственного комплекса компании АО «ПРОМТЕХ-Казань» на неиспользуемом земельном участке.

Как сообщает Комитет Республики Татарстан по охране культурного наследия, территория была успешно проверена на соответствие историко-культурным требованиям. Известно, что в дополнение к самому зданию будет разработана инженерная инфраструктура, организован контрольно-пропускной пункт, а также проведены работы по благоустройству прилегающей области. Продукция данной компании находит применение в различных отраслях, включая авиацию, ракетно-космическую индустрию, наземные и морские технологии.

Продукция АО «ПРОМТЕХ-Казань» востребована в высокотехнологичных отраслях, поэтому новое производство будет способствовать внедрению инновационных решений и увеличению конкурентоспособности компании на международных рынках. Важно, что проект учитывает требования охраны культурного наследия, что подтверждает сбалансированный подход к развитию городской инфраструктуры.

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