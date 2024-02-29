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· Артем Акчурин

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

kp.ru

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В Казани объявили об отмене концертов исполнителя Matrang, запланированных на апрель.

Эту информацию подтвердила сестра исполнителя, объяснив, что причиной отмены стали проблемы со здоровьем самого Алана. По сведениям из Telegram-канала «Shot», мероприятия перенесены на неопределенный срок.

Недавно рэпер вернулся в Россию и обратился в реабилитационную клинику, что также стало одной из причин отмены предстоящих выступлений. Эта ситуация бросает свет на его недавнее заявление о страхе возвращения на Родину после инцидента с избиением во Владикавказе, который, вероятно, послужил поводом для размышлений о завершении музыкальной карьеры.

Одним из запланированных мероприятий было выступление в Казани в ТРЦ «Корстон», однако издание Inkazan, ссылаясь на представителей управления центра, подтвердило перенос концертов.

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