В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

В Казани объявили об отмене концертов исполнителя Matrang, запланированных на апрель.

Эту информацию подтвердила сестра исполнителя, объяснив, что причиной отмены стали проблемы со здоровьем самого Алана. По сведениям из Telegram-канала «Shot», мероприятия перенесены на неопределенный срок.



