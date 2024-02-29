В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang
kp.ru
В Казани объявили об отмене концертов исполнителя Matrang, запланированных на апрель.
Эту информацию подтвердила сестра исполнителя, объяснив, что причиной отмены стали проблемы со здоровьем самого Алана. По сведениям из Telegram-канала «Shot», мероприятия перенесены на неопределенный срок.
Одним из запланированных мероприятий было выступление в Казани в ТРЦ «Корстон», однако издание Inkazan, ссылаясь на представителей управления центра, подтвердило перенос концертов.