В Казани экономически обоснованный тариф на проезд в транспорте оценили в 70 рублей

В Казани подсчитали, каким должен быть экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте. Оказалось, что он должен составлять 70 рублей за поездку. Сейчас тариф составляет 36 рублей при наличном расчете и 35 - по банковской карте.

Экономический обоснованный тариф назвал сегодня замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

70 рублей - сумма за проезд, которая, по словам Шакирова, могла бы позволять покрывать транспортные затраты перевозчиков, а также покупать новый, столь необходимый Казани, транспорт. Однако сделать тариф таким нет возможности, это вызовет массовое негодование.

