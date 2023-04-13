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В Казани подсчитали и пришли к выводу, что экономически обоснованный тариф на проезд должен составлять 70 рублей

В Казани экономически обоснованный тариф на проезд в транспорте оценили в 70 рублей
В Казани подсчитали и пришли к выводу, что экономически обоснованный тариф на проезд должен составлять 70 рублей

Фото: открытые источники

В Казани подсчитали, каким должен быть экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте. Оказалось, что он должен составлять 70 рублей за поездку. Сейчас тариф составляет 36 рублей при наличном расчете и 35 - по банковской карте.
Экономический обоснованный тариф назвал сегодня замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

70 рублей - сумма за проезд, которая, по словам Шакирова, могла бы позволять покрывать транспортные затраты перевозчиков, а также покупать новый, столь необходимый Казани, транспорт. Однако сделать тариф таким нет возможности, это вызовет массовое негодование.

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