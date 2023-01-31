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В Казани подросток решил развлечь школу пиротехникой: 8 детям потребовалась помощь медиков

В Казани подросток решил развлечь школу пиротехникой: 8 детям потребовалась помощь медиков

Фото: открытые источники

В Казани в школе № 65, расположенной на улице Шамиля Усманова, взорвалась пиротехника. О случившемся рассказали в Telegram-канале "КазанДа".

Отмечается, что случилось все 31 января, во вторник. После того, как мальчик взорвал на уроке принесенную с собой петарду, помощь медиков потребовалась восьмерым его одноклассникам, которые пожаловались на трудности с дыханием и сильную головную боль.

12-летний виновник переполоха пояснил, что собирался просто показать пиротехнику товарищам, но она взорвалась сама во время урока.
По данным пресс-службы Управления здравоохранения Казани, медики действительно оказывали помощь ученикам. Состояние детей не уточняется.

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