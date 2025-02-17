В Казани подросток получил травму на работе

Прокуратура Московского района Казани через суд добилась восстановления трудовых прав несовершеннолетнего, который получил травму на стройке.

Выяснилось, что подросток работал на объекте на улице Гудованцева без официального оформления. Во время работы он упал с высоты и получил травму средней тяжести.

По закону, работодатель обязан оформлять несчастные случаи на производстве и компенсировать моральный вред, но фирма не заключила с ребенком трудовой договор, нарушив его права.

Прокуратура подала иск в суд, требуя признания трудовых отношений и устранения нарушений. Суд поддержал требования, обязав компанию составить акт о несчастном случае и выплатить подростку 250 тысяч рублей компенсации.

Решение пока не вступило в законную силу.