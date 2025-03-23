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В Казани подешевели трехкомнатные квартиры в новостройках

В марте 2025 года медианная стоимость трёхкомна...

Фотограф: Jakub Zerdzicki: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/31015267/

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В марте 2025 года медианная стоимость трёхкомнатных квартир в новостройках Казани уменьшилась на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 16,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости», пишет «Ъ Волга-Урал».

Квадратный метр в таких квартирах стоит около 214 тысяч рублей — это на 0,2% меньше, чем в феврале, но на 5,1% больше по сравнению с декабрём 2024 года. Предложение трёхкомнатных квартир выросло на 11,2% с конца прошлого года. Сейчас они занимают 17,5% от общего числа новостроек на рынке.

Увеличение количества объектов, включая более дорогие варианты, стало причиной роста средней цены за квадрат и медианной стоимости по сравнению с декабрём. Такие квартиры интересуют в первую очередь большие семьи, обеспеченных творческих специалистов и возрастных покупателей.

В феврале 2025 года на трёхкомнатные квартиры пришлось 18,3% просмотров объявлений, что выше, чем у студий (11,8%). Однако лидерами остаются «двушки» (37,8%) и «однушки» (29,3%).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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