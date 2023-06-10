В Казани почти до августа будет закрыто движение по улицам Фучика и Сафиуллина

В Казани практически на целый месяц будет ограничено движение транспорта на двух улицах - на Фучика и Сафиуллина. Об этом проинформировала пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ограничение вводят в связи с необходимостью проведения ремонта на теплопроводе.

Первый этап ограничений коснется части дороги от проезжей части на Фучика у дома No 50 и части дороги от Сафиуллина до улицы Зорге.

Второй этап ремонтных мероприятий там же намечен на период с 17 по 28 июля. Таким образом, почти до августа автомобилистам в Казани следует хорошо продумывать маршруты объезда при планировании поездок.