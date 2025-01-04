В Казани побит температурный рекорд впервые за 105 лет

3 января в Казани стало особенным: в этот день зафиксировали новый температурный рекорд. Температура воздуха повысилась до +3,2 С, что сообщило местное отделение Гидрометцентра.



До этого похожий рекорд зарегистрировали в 1920 году и составлял +2,7 С. Нынешнее значение оказалось на 0,5 градуса выше старого максимума.



Этот случай снова напомнил о проблемах глобального потепления. Стоит напомнить, что в 2024 году среднегодовая температура на Земле впервые перешагнула рубеж в 1,5 градуса, что вызвало тревогу среди научного сообщества.



Специалисты отмечают, что текущая аномалия связана с усиленной активностью североатлантических циклонов. Средние дневные температуры выше обычной температуры на 5–7 градусов, но эксперты уверяют, что скоро погода вернется к обычным зимним показателям.



Теплая погода привела к временной остановке работы катка в парке «Черное озеро» в Казани. Представители парка объяснили, что из-за положительных температур и мокрого снега льду потребуется некоторое время для полного восстановления.



Интересно, что подобные аномалии становятся все более частыми в последние годы. Ученые связывают это с изменением климата и усиливающимся влиянием человека на окружающую среду.