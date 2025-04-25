Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани побит температурный рекорд 1975 года

Подписаться на Дзен.канал

24 апреля в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд. Согласно данным одноимённой метеостанции, воздух прогрелся до 24,5 градуса, а в районе аэропорта столицы Татарстана — до 24,1 градуса. Таким образом, был превышен предыдущий максимум для этого дня, установленный в 1975 году — тогда термометры показывали 22,8 градуса.

Это уже не первое температурное отклонение в регионе этой весной. Ранее синоптики предупреждали о аномальной жаре и грозах, которые ожидаются в пятницу, 25 апреля. А уже в воскресенье, 27 апреля, жителей республики ждёт резкое похолодание: температура днём опустится до +5 градусов.

Такие перепады могут повлиять как на здоровье людей, так и на состояние растений и городскую инфраструктуру. Жителям Казани рекомендуется следить за прогнозом и одеваться по погоде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

16 часов назад

Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

Новости Татарстана

21 час назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

какие препараты уничтожат борщевик эффективнее

Не у нас

21 час назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

установка встраиваемой микроволновой печи в Москве

Не у нас

23 часа назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину

Не у нас

7 часов назад

ВОЗ: вспышки кори, лихорадки и менингита угрожают миллионам людей

Новости Казани

день назад

На трассе Казань — Оренбург Ferrari устроил массовое ДТП

Новости Татарстана

4 часа назад

Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался налоговым резидентом Казахстана
Новости Татарстана
41 минуту назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Не у нас

31 минуту назад

Мошенники атакуют через фотоархивы: Wildberries и Russ остановили кражу 15 млн рублей

Не у нас

36 минут назад

Ученые назвали 5 тайн Земли, которые до сих пор не разгаданы людьми

Не у нас

36 минут назад

Врачи спасли беременную женщину с редкой сердечной патологией

Новости Казани

36 минут назад

В Казани побит температурный рекорд 1975 года
В Казани установили предельные сроки отключения...
Новости Казани
6 часов назад

В Казани установили предельные сроки отключения света, воды и отопления при авариях

Новости Казани

41 минуту назад

Новый троллейбусный маршрут №11 запустят в Казани с 1 мая

Новости Казани

час назад

Фестиваль медиаарта Intervals проходит в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

2 часа назад

Герой из Челнов с позывным Горец получил сразу четыре награды за службу в зоне СВО
Казанцы, не сидим дома: главные места и события...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцы, не сидим дома: главные места и события этой весны — в одном гиде