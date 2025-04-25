В Казани побит температурный рекорд 1975 года

24 апреля в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд. Согласно данным одноимённой метеостанции, воздух прогрелся до 24,5 градуса, а в районе аэропорта столицы Татарстана — до 24,1 градуса. Таким образом, был превышен предыдущий максимум для этого дня, установленный в 1975 году — тогда термометры показывали 22,8 градуса.

Это уже не первое температурное отклонение в регионе этой весной. Ранее синоптики предупреждали о аномальной жаре и грозах, которые ожидаются в пятницу, 25 апреля. А уже в воскресенье, 27 апреля, жителей республики ждёт резкое похолодание: температура днём опустится до +5 градусов.

Такие перепады могут повлиять как на здоровье людей, так и на состояние растений и городскую инфраструктуру. Жителям Казани рекомендуется следить за прогнозом и одеваться по погоде.