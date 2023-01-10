В Казани появится улица в честь погибшего в авиакатастрофе депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина

Улицу 2-я Газовую в Казани переименуют в честь известного предпринимателя и депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина, трагически погибшего при крушении вертолета недалеко от Лаишево зимой 2020 года. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на пресс-службу исполкома города.

2-я Газовая в Казани располагается между проспектом Универсиады и ТЦ KazanMall недалеко от школы №82, в которой когда-то учился Хайруллин. Официальная длина улицы всего 210 м, следует из официальных источников. Здесь располагаются четыре жилых дома, молодежно-подростковый центр "Джалиль" и продовольственный магазин.

Для местных жителей, которым будет необходимо менять документы в связи с переименованием улицы, организуют соответствующий пункт в подростковом клубе. Кроме того, планируется, что уже в этом году фонд Хайруллина благоустроит сквер на участке между 2-й Газовой и школой №82.

Напомним, об инициативе переименовать улицу стало известно еще в 2020 году. Тогда коллективное обращение жителей Приволжского района направили в адрес президента РТ и мэра Казани. Далее предложение поступило в комиссию по топонимике Казани.