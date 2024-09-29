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В Казани появится новое пространство для отдыха

В Казани во вторник, 1 октября, торжественно от...

Kazanfirst.ru

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В Казани во вторник, 1 октября, торжественно откроется первое инклюзивное общественное пространство — бульвар имени Серова. Это событие станет знаковым не только для города, но и для всей страны, подчеркивая важность создания комфортной и доступной городской среды для всех категорий граждан.

В рамках открытия запланирована увлекательная программа, которая начнется с детского велозаезда — отличная возможность для юных любителей активного отдыха посостязаться в умении управления велосипедом. Также пройдет экскурсия с архитектором, во время которой участники смогут заглянуть за кулисы проектирования бульвара. Особенностью экскурсии станет перевод на русский жестовый язык, что обеспечит доступность мероприятия для людей с нарушениями слуха.

Завершит торжественное событие спектакль «Семейные заморочки», который начнется в 17:00. Это оригинальное представление обещает стать ярким акцентом открытия и привлечь внимание как взрослых, так и детей. Создание инклюзивного пространства — важный шаг к интеграции и взаимопониманию в обществе.

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