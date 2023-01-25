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В Казани появится новая телебашня высотой в 230 метров

В Казани появится новая телебашня высотой в 230 метров

Фото: kazan.bezformata.com

Новая телевизионная башня высотой в 230 метров появится в Казани, об этом сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

"Для расширения географии вещания в Казанской агломерации, поддержания необходимого качества телевещания компания "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" прорабатывает вопрос строительства новой телевизионной башни высотой 230 метров в районе Троицкого Леса города Казани. Эта телевизионная башня обещает стать одной из достопримечательностей и украшением нашей столицы", - отметил министр.

По словам Хайруллина, имеющиеся антенно-мачтовые сооружения столицы Татарстана были построены 60 лет назад и устарели как морально, так и технически.

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