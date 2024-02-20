В Казани появится фабрика катализаторов

В Казани, на территории «Казаньоргсинтеза» и рядом с предприятием, будет создан новый научно-промышленный парк «Алабуга – Северные ворота». Соглашение о запуске этого проекта было подписано 16 февраля между компанией, входящей в холдинг СИБУР, «Казаньоргсинтез», и особой экономической зоной «Алабуга». Об этом сообщает «Татар-информ».





В зоне нового парка будет находится фабрика катализаторов. Научный центр СИБУРа будет заниматься разработкой и улучшением важных добавок для нефтехимической промышленности. В рамках исследований на территории парка «Алабуга – Северные ворота» компания СИБУР будет работать над созданием новых полимеров и внедрением опытных образцов в массовое производство.Производство катализаторов, согласно плану, должно обеспечить технологическую независимость отрасли нефтехимического производства в стране с общим объемом более 10 миллионов тонн ежегодно.