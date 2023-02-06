В Казани появится акватермальный комплекс с отелем, который построят за 18,5 миллиарда рублей

В Авиастроительном районе Казани будет построен акватермальный комплекс, который станет частью большого туристического проекта с отелем и многофункциональным центром.

Центральным элементом притяжения турпотока станут "Казанские термы", пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на источник в Госкомитете Татарстана по туризму.

Комплекс планируется разместить между ул. Петра Витера и ул. Михаила Миля. Общая площадь под проект — более 23 га, это - бывшие земли КМПО.

Реализовывать грандиозную задумку в жизнь будет компания "ТрейдСквер".

Непосредственное участие принимает и корпорация "Туризм.РФ", которую курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Общий размер инвестиций в комплексное развитие туристской территории — около 18,5 млрд рублей.