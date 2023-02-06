В Казани появится акватермальный комплекс с отелем, который построят за 18,5 миллиарда рублей
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В Авиастроительном районе Казани будет построен акватермальный комплекс, который станет частью большого туристического проекта с отелем и многофункциональным центром.
Центральным элементом притяжения турпотока станут "Казанские термы", пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на источник в Госкомитете Татарстана по туризму.
Комплекс планируется разместить между ул. Петра Витера и ул. Михаила Миля. Общая площадь под проект — более 23 га, это - бывшие земли КМПО.
Реализовывать грандиозную задумку в жизнь будет компания "ТрейдСквер".
Непосредственное участие принимает и корпорация "Туризм.РФ", которую курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Общий размер инвестиций в комплексное развитие туристской территории — около 18,5 млрд рублей.
"Казанские термы будут представлять собой комплекс водных аттракционов и развлечений, бань и саун на различные вкусы и предпочтения, объединенный единой визуальной и архитектурной концепцией и дополненный различными объектами вспомогательного и обслуживающего характера. Неотъемлемым элементом многофункционального комплекса станут средства размещения различных категорий номеров от стандарта до апартаментов семейного типа сегмента "три звезды"", — пишет издание, приводя комментарий компании.