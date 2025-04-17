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В Казани появится 75-метровая высотка

Фасад здания был согласован в октябре 2024 года

pixabay.com

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В Казани всё же будет построен небоскрёб высотой 75 метров — проект получил одобрение государственной экспертизы.

Информация о положительном заключении была обнаружена в Едином государственном реестре, где уточняется, что здание будет расположено рядом с жилым комплексом «Барселона».

Застройщиком и заказчиком выступает компания «К-Девелопмент». Разработкой проекта занимались несколько организаций. Ранее о будущем объекте упоминали в Комитете РТ по охране культурного наследия, где также публиковали проектную документацию.

Фасад здания был согласован в октябре 2024 года — тогда внешний облик утвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно проектной информации, строение будет включать 25 этажей, при расчёте по три метра на один этаж, пишет Inkazan.

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