В Казани появится 75-метровая высотка

В Казани всё же будет построен небоскрёб высотой 75 метров — проект получил одобрение государственной экспертизы.

Информация о положительном заключении была обнаружена в Едином государственном реестре, где уточняется, что здание будет расположено рядом с жилым комплексом «Барселона».

Застройщиком и заказчиком выступает компания «К-Девелопмент». Разработкой проекта занимались несколько организаций. Ранее о будущем объекте упоминали в Комитете РТ по охране культурного наследия, где также публиковали проектную документацию.

Фасад здания был согласован в октябре 2024 года — тогда внешний облик утвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно проектной информации, строение будет включать 25 этажей, при расчёте по три метра на один этаж, пишет Inkazan.