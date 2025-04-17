В Казани появится 75-метровая высотка
pixabay.com
В Казани всё же будет построен небоскрёб высотой 75 метров — проект получил одобрение государственной экспертизы.
Информация о положительном заключении была обнаружена в Едином государственном реестре, где уточняется, что здание будет расположено рядом с жилым комплексом «Барселона».
Застройщиком и заказчиком выступает компания «К-Девелопмент». Разработкой проекта занимались несколько организаций. Ранее о будущем объекте упоминали в Комитете РТ по охране культурного наследия, где также публиковали проектную документацию.
Фасад здания был согласован в октябре 2024 года — тогда внешний облик утвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Согласно проектной информации, строение будет включать 25 этажей, при расчёте по три метра на один этаж, пишет Inkazan.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец