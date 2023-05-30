В Казани откроют 684 новых парковочных места

В Казани появится 684 новых парковочных места: где именно - список
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В Казани планируется оборудовать 684 новых парковочных места, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ. Созданы парковки будут за счет бюджета города. Пользование ими будет платным.
Необходимость расширения сети муниципальных парковок - острый вопрос в Казани. Некоторые улицы загружены из-за того, что автолюбители оставляют свои машины на длительное время, порой даже на несколько дней. Также без нужного числа парковок сложно бывает обеспечить доступность некоторых объектов инфраструктуры.
Новые платные муниципальные парковки планируется открыть в следующих местах:
- На улице Абсалямова с двух сторон от пересечения с Чистопольской до пересечения с Четаева;
- На улице Абсалямова с двух сторон от пересечения с Четаева до пересечения с проспектом Ямашева;
- На улице Аделя Кутуя по четной стороне у дома № 8А;
- На улице Бондаренко с двух сторон от пересечения с Чистопольской до пересечения с Ямашева;
- В местном проезде от пересечения с Бондаренко до пересечения с Абсалямова, вдоль домов №20,24 по улице Бондаренко, №23,27 по улице Абсалямова;
- На улице Газовой с двух сторон от пересечения со Спартаковской до пересечения с Качалова;
- На улице Гвардейской по четной стороне улицы вдоль домов №№ 14 и 16;
- На улице Короленко с двух сторон от пересечения с ул. Волгоградская до пересечения с ул. Чуйкова;
- На улице Коротченко по четной стороне вдоль домов № 2 и 4;
- На улице Николая Ершова по нечетной стороне вдоль дома № 29Б;
- На участке между проезжими частями на Ершова и Патриса Лумумбы;
- На улице Толстого по нечетной стороне напротив дома № 56;
- На улице Четаева с двух сторон от пересечения с Бондаренко до пересечения с Абсалямова;
- На улице Шуртыгина с двух сторон от пересечения с Патриса Лумумбы до пересечения с Гастелло.