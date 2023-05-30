В Казани откроют 684 новых парковочных места

В Казани планируется оборудовать 684 новых парковочных места, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ. Созданы парковки будут за счет бюджета города. Пользование ими будет платным.

Необходимость расширения сети муниципальных парковок - острый вопрос в Казани. Некоторые улицы загружены из-за того, что автолюбители оставляют свои машины на длительное время, порой даже на несколько дней. Также без нужного числа парковок сложно бывает обеспечить доступность некоторых объектов инфраструктуры.

Новые платные муниципальные парковки планируется открыть в следующих местах: