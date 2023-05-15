В Казани появились листовки с предупреждением об опасности

В Казани появились листовки с призывами к бдительности - о каком ЧП хотят предупредить жителей?
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На подъездах домов в Казани, в лифтах стали появляться листовки с предупреждением об опасности. Жителей просят проявлять бдительность и дают краткие инструкции на случай возможного теракта, объясняют, как действовать при эвакуации и что делать, если в доме заметили подозрительных посторонних.
"Заметил опасность? Сообщи! — призывает агитплакат. — Бдительность населения на порядок снижает вероятность терактов".
Казанцам рекомендовано уже сейчас семьями разработать план действий, если придется эвакуироваться из дома, решить, что нужно собрать с собой, договориться, где они смогут встретиться с близкими.
Как пишет "РВ", правоохранители еще не в курсе, что население массово призывают к сотрудничеству с ними.
Вероятно, считают полицейские, листовки были инициативой исполкома.