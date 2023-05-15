В Казани появились листовки с предупреждением об опасности

На подъездах домов в Казани, в лифтах стали появляться листовки с предупреждением об опасности. Жителей просят проявлять бдительность и дают краткие инструкции на случай возможного теракта, объясняют, как действовать при эвакуации и что делать, если в доме заметили подозрительных посторонних.

"Заметил опасность? Сообщи! — призывает агитплакат. — Бдительность населения на порядок снижает вероятность терактов".

Казанцам рекомендовано уже сейчас семьями разработать план действий, если придется эвакуироваться из дома, решить, что нужно собрать с собой, договориться, где они смогут встретиться с близкими.

Как пишет "РВ", правоохранители еще не в курсе, что население массово призывают к сотрудничеству с ними.

Вероятно, считают полицейские, листовки были инициативой исполкома.