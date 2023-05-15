Новости Казани
· Служба новостей

В Казани появились листовки с призывами к бдительности - о каком ЧП хотят предупредить жителей?

В Казани появились листовки с предупреждением об опасности
В Казани появились листовки с призывами к бдительности - о каком ЧП хотят предупредить жителей?

Фото: открытые источники

На подъездах домов в Казани, в лифтах стали появляться листовки с предупреждением об опасности. Жителей просят проявлять бдительность и дают краткие инструкции на случай возможного теракта, объясняют, как действовать при эвакуации и что делать, если в доме заметили подозрительных посторонних.

"Заметил опасность? Сообщи! — призывает агитплакат. — Бдительность населения на порядок снижает вероятность терактов".

Казанцам рекомендовано уже сейчас семьями разработать план действий, если придется эвакуироваться из дома, решить, что нужно собрать с собой, договориться, где они смогут встретиться с близкими.

Как пишет "РВ", правоохранители еще не в курсе, что население массово призывают к сотрудничеству с ними.
Вероятно, считают полицейские, листовки были инициативой исполкома.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Татарстане в городском парке на дереве нашли мертвого пожилого мужчину

Общество

день назад

В Трудинспекции разъяснили: в июне россияне смогут отдыхать 14 выходных дней

борщевик сосновского как отличить от обычного

Новости Казани

день назад

Уехала на заказ и исчезла: в Татарстане третьи сутки разыскивают пропавшую женщину-таксиста

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной

3d сканирование москва в Москве

Новости Казани

день назад

"Локтем прямо в лицо!": в Казани воспитательница в детсаду ударила ребенка из-за кашля

Новости Казани

день назад

29 предприятий Татарстана попали в санкционные списки Украины

Общество

22 часа назад

Придется сеять заново: заморозки в Татарстане уничтожили 30 тысяч гектаров посевов

Новости Казани

день назад

В Татарстане художник нарисовал портрет Рустама Минниханова нефтью и показал его в Москве
Новости Казани
день назад

Раис Татарстана Минниханов назначил Асгата Сафарова ответственным за доверие татарстанцев к Владимиру Путину

Раис Татарстана Минниханов назначил Асгата Сафарова ответственным за доверие татарстанцев к Владимиру Путину

Новости Казани

час назад

В Казани появились листовки с призывами к бдительности - о каком ЧП хотят предупредить жителей?

Новости Казани

час назад

"Восхищался Путиным, обвинял во всем Байдена, а теперь приехал в Татарстан": в Свияжске побывал бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер

Новости Казани

час назад

Синоптики рассказали, когда в Татарстан вернется летняя 25-градусная жара

Новости Казани

2 часа назад

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин поднял флаг Татарстана на вершину Эльбруса
Замминистра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову освободили из-под ареста и отправили под подписку о невыезде
Новости Казани
день назад

Замминистра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову освободили из-под ареста и отправили под подписку о невыезде

Новости Казани

2 часа назад

На Татарстан идет гроза с ветром

Новости Казани

день назад

Сильный ветер и гроза: казанцев предупредили о резком ухудшении погоды 14 мая

Новости Казани

день назад

Эксперты не советуют жителям Татарстана сейчас инвестировать в недвижимость
Дачный сезон открыт, нужно быть аккуратнее! Как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дачный сезон открыт, нужно быть аккуратнее! Как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка