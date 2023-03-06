В Казани появятся четыре новых жилых комплекса

В Казани на территории Кировского и Московского районов появятся четыре новых жилых комплекса

В Кировском и Московском районах Казани стартовало строительство четырех новых жилых комплексов с собственной инфраструктурой. Об этом рассказал глава районов Сергей Миронов на совещании в мэрии сегодня, 6 марта.

"Работа уже началась на Малой и Большой Крыловке, в "Салават Купере", в районе Жуковки и на территории бывшего вертолётного завода. Новые квадратные метры жилья с инфраструктурой потянут сюда бизнес, создадут новые рабочие места", - уточнил чиновник.

В прошлом году, как уточнил Миронов, на территории Кировского и Московского районов построили 17 новых многоквартирных домов.

