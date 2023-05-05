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В Казани по окончании салюта в День Победы подадут 19 специальных автобусов

В Казани по окончании салюта в День Победы пассажирам подадут 19 специальных автобусов, чтобы добраться домой
В Казани по окончании салюта в День Победы подадут 19 специальных автобусов

Фото: Бизнес Онлайн

В Казани специалисты Комитета по транспорту проинформировали, что для казанцев и гостей, которые захотят посмотреть праздничный салют в День Победы, по окончании зрелища будут поданы 19 специальных автобусов, которые развезут всех по домам.

Рейсы пойдут в 21:00 с трех остановок.

Автобусы маршрутов № 22, № 28а и № 89 пойдут от остановки "Цирк", а от остановки "Энергетический университет" и "Молодежный центр" в сторону улицы Декабристов и Кремлевской дамбы запустят автобусы № 6, № 15, № 22, № 29, № 37, № 47, № 74, № 75 и № 89.

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