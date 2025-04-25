В Казани по делу экс-замглавы МВД Татарстана Изаака допросили свидетелей

В Ново-Савиновском суде Казани продолжается разбирательство по делу экс-замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака. На заседании допросили крестного его супруги Юлии Изаак и Фаниса Гатина — именно он, по версии следствия, одолжил чиновнику 5 миллионов рублей.

Крестный заявил, что передал семье Изаак 3 миллиона рублей на покупку квартиры. Гатин же сообщил, что не имеет претензий: часть долга Владимир уже вернул, остальное — пообещал выплатить позже.

Между тем прокуратура намерена взыскать с Изаака недвижимость на сумму более 22 миллионов рублей. В списке — три квартиры, участок под Казанью и парковочное место. Причина — доходы семьи не соответствуют уровню расходов, пишет КП-Казань.