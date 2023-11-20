В Казани планируют заложить капсулу времени в честь первых в мире "Игр будущего", которые примет столица Татарстана в 2024 году.

В капсуле планируется оставить послания для спорстменов будущего от современных звезд спорта, свои пожелания оставят Алина Загитова, Артем Дзюба, Илья Ковальчук и другие.

После того, как в Казани спортсмены оставят пожелания, капсула проедет по другим городам - соберут пожелания других спорстменов. В Казань капсула вернется и пробудет там 10 и более лет.