В Казани планируют расширить перечень школьников, которые могут бесплатно питаться

В Казани планируется расширить перечень детей, которые имеют право на бесплатное питание в школе. В него намерены включить детей от первых и иных браков супругов, воспитывающихся в семьях участников СВО.

Постановление исполкома изменят, если поправки успешно пройдут проверку на коррупционную составляющую.

Ранее в постановлении были только дети участников СВО. Дети от других браков, воспитывающиеся в той же семье, не могли пользоваться такой льготой.

