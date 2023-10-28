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В Казани планируют расширить перечень школьников, которые могут бесплатно питаться

В Казани планируют расширить перечень школьников, которые могут бесплатно питаться

Фото: социальные сети

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В Казани планируется расширить перечень детей, которые имеют право на бесплатное питание в школе. В него намерены включить детей от первых и иных браков супругов, воспитывающихся в семьях участников СВО.

Постановление исполкома изменят, если поправки успешно пройдут проверку на коррупционную составляющую.

Ранее в постановлении были только дети участников СВО. Дети от других браков, воспитывающиеся в той же семье, не могли пользоваться такой льготой.

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