В Казани планируют построить коттеджный поселок на 86 домов рядом с озером
В Казани планируется строительство новых жилых домов в окрестностях озера Лесное. Согласно проекту, здесь будет построено 86 коттеджей.
С северной стороны новый жилой квартал будет соседствовать с Зеленодольским районом, а с восточной и юго-восточной сторон — с дачным кооперативом «Кооператор». Остальная часть территории будет расположена в зоне безопасности, где пролегают магистральные трубопроводы.
Общая площадь застройки составит 17 200 квадратных метров. Это позволит обеспечить жильём 276 человек.
В рамках проекта будут построены детский сад, школа, медицинское учреждение, спортивный зал, кафе и гостиница. Также будет организована парковка на 49 машиномест.
Для возведения объекта потребуется три территории. Одна из них ранее использовалась для детского лагеря «Молодая гвардия».
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