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В Казани планируют начать выдавать визы в Китай

В Казани планируют выдавать визы в Китай уже в ...

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В Казани планируют выдавать визы в Китай уже в начале 2025 года, что станет значимым шагом в укреплении связей между Татарстаном и Поднебесной. Как сообщает «Татар-информ», генеральный консул Китая в Казани Сян Бо подтвердил информацию о том, что оформление виз в столице РТ начнется в ближайшее время. Этот шаг, безусловно, повысит интерес к путешествиям и деловым поездкам в Китай, создавая новые возможности для жителей Татарстана.

Также стоит отметить, что на данный момент Татарстан и Китай уже связал первый регулярный рейс из Шанхая в Казань и обратно. Рейс будет осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, что значительно упростит доступ к этому важному региону для туристов и бизнесменов.

Открытие визового центра и регулярного авиасообщения открывает новые горизонты для культурного и экономического обмена, а также способствует развитию туристической инфраструктуры в республике. Таким образом, 2025 год обещает стать завершающим этапом в развитии взаимовыгодных отношений между Татарстаном и Китаем.

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