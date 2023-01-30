В Казани пенсионерка отдала мошенникам более 3 миллионов рублей

54-летняя пенсионерка обратилась в отдел полиции "Азино-2" Управления МВД России городу Казани и пожаловалась на мошенников, оставивших ее без накоплений.

Заявительнице позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником одного из банков. В ходе беседы незнакомец спросил пенсионерку о наличие у нее денежных средств в сберегательных учреждениях.