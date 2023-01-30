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В Казани пенсионерка отдала мошенникам более 3 миллионов рублей

В Казани пенсионерка отдала мошенникам более 3 миллионов рублей

Фото: открытые источники

54-летняя пенсионерка обратилась в отдел полиции "Азино-2" Управления МВД России городу Казани и пожаловалась на мошенников, оставивших ее без накоплений.

Заявительнице позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником одного из банков. В ходе беседы незнакомец спросил пенсионерку о наличие у нее денежных средств в сберегательных учреждениях.

"Звонивший подчеркнул, что в данный момент небезопасно хранить крупную сумму денег на одном счете и предложил помощь. Испугавшись за сохранность своих сбережений, жительница Казани перевела свыше 3 миллионов рублей мошенникам.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани.

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