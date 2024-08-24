В Казани пенсионер перевел 700 тысяч рублей псевдо дочери

87-летний житель Казани стал жертвой мошенников, передав все свои сбережения соучастнику схемы обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Накануне пенсионер получил звонок от незнакомки, которая представилась его дочерью и сообщила, что стала виновницей ДТП с пострадавшими. Затем она запросила срочную помощь в виде передачи денег через доверенное лицо для разрешения ситуации. Следуя указаниям мошенников, пенсионер передал 700 тысяч рублей мужчине-курьеру, который приехал по назначению. Позже, после звонка настоящей дочери, он убедился, что с ней все в порядке, и понял, что стал жертвой обмана.

Согласно предупреждениям пресс-службы Управления МВД России по РТ, важно перепроверять любые сообщения от незнакомых людей, не делиться данными о своих банковских картах и счетах. Необходимо быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, отказываясь переводить деньги на незнакомые счета.

Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание на необходимость образования среди пожилых людей о современных мошеннических схемах. Поставив на первое место важность общения, родственники могут помочь своим близким быстро распознать, когда они становятся жертвами мошенников. Регулярные беседы о безопасности финансов и проведенные тренинги могут заметно снизить риск попадания в ловушку.

Важно также подчеркнуть, что даже беспечность может привести к серьезным финансовым потерям. Каждому стоит помнить, что настоящие близкие не будут просить о деньгах в спешке и через третьих лиц.