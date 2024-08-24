Новости Казани
· 16+ · Альбина Шафеева

В Казани пенсионер перевел 700 тысяч рублей псевдо дочери

87-летний житель Казани стал жертвой мошенников...

9111.ru

Подписаться в Telegram

87-летний житель Казани стал жертвой мошенников, передав все свои сбережения соучастнику схемы обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Накануне пенсионер получил звонок от незнакомки, которая представилась его дочерью и сообщила, что стала виновницей ДТП с пострадавшими. Затем она запросила срочную помощь в виде передачи денег через доверенное лицо для разрешения ситуации. Следуя указаниям мошенников, пенсионер передал 700 тысяч рублей мужчине-курьеру, который приехал по назначению. Позже, после звонка настоящей дочери, он убедился, что с ней все в порядке, и понял, что стал жертвой обмана.

Согласно предупреждениям пресс-службы Управления МВД России по РТ, важно перепроверять любые сообщения от незнакомых людей, не делиться данными о своих банковских картах и счетах. Необходимо быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, отказываясь переводить деньги на незнакомые счета.

Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание на необходимость образования среди пожилых людей о современных мошеннических схемах. Поставив на первое место важность общения, родственники могут помочь своим близким быстро распознать, когда они становятся жертвами мошенников. Регулярные беседы о безопасности финансов и проведенные тренинги могут заметно снизить риск попадания в ловушку.

Важно также подчеркнуть, что даже беспечность может привести к серьезным финансовым потерям. Каждому стоит помнить, что настоящие близкие не будут просить о деньгах в спешке и через третьих лиц.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

поморить тараканов в квартире в москве с гарантией стоимость

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

wingwave-коучинг в Краснодаре

Новости Казани

6 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей

Новости Казани

день назад

Казанская прокуратура требует проверить бывшего главу МВД по РТ Мишенькина

Новости Татарстана

день назад

Еще один аэродром в РТ катал туристов без лицензии
Новости Татарстана
день назад

Появились фотографии подсветки стелы «Казань» на Оренбургском тракте

Напомним, длина стелы составляет 28 метров

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Казани

6 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке

Новости Казани

8 часов назад

В Казани пенсионер перевел 700 тысяч рублей псевдо дочери
Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных ф...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка