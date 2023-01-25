В Казани пятилетняя девочка отравилась угарным газом

В Казани накануне вечером зарегистрировали еще один случай отравления угарным газом. Все случилось в микрорайоне Дербышки на улице 3-я Кленовая. От отравления газом пострадала пятилетняя девочка.

Ребенка 2018 года рождения доставили в ДРКБ, где медики оказывают ей необходимую помощь.

По данному факту Прокуратура Татарстана начала проверку, в ходе которой будут выяснены обстоятельства ЧП. Обследование жилища поможет прокурорам дать оценку соблюдения закона об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.