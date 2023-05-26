В Казани парковки на улице Короленко закроют почти на неделю

С сегодняшнего дня и до 31 мая в Казани принято решение закрыть два участка муниципальной парковки на улице Короленко, сообщает горкомитет по транспорту.

Отмечается, что это связано с проведением обновления дорожной разметки.

Закроют обе стороны улицы от перекрестка с Волгоградской до перекрестка с Чуйкова. Также будет закрыт местный проезд по обеим сторонам улицы от пересечения с Бондаренко до перекрестка с Абсалямова.