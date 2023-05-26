В Казани парковки на улице Короленко закроют почти на неделю

В Казани парковки на Короленко будут закрыты почти на неделю
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С сегодняшнего дня и до 31 мая в Казани принято решение закрыть два участка муниципальной парковки на улице Короленко, сообщает горкомитет по транспорту.
Отмечается, что это связано с проведением обновления дорожной разметки.
Закроют обе стороны улицы от перекрестка с Волгоградской до перекрестка с Чуйкова. Также будет закрыт местный проезд по обеим сторонам улицы от пересечения с Бондаренко до перекрестка с Абсалямова.