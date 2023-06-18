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В Казани пьяный водитель с двумя детьми в салоне, скрываясь от ГИБДД, устроил крупную аварию

В Казани ночью пьяный водитель с двумя детьми в салоне, скрываясь от ГИБДД, устроил крупную аварию
В Казани пьяный водитель с двумя детьми в салоне, скрываясь от ГИБДД, устроил крупную аварию

Фото: открытые источники

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Минувшей ночью в Казани пьяный водитель устроил большое ДТП, пытаясь уйти от погони ГИБДД. Летел мужчина со скоростью около 150 километров в час, не остановило его даже то, что в салоне с ним ехали две несовершеннолетние дочки, пишет "Татарстан-24".

На проспекте Победы мужчина проскочил на красный свет светофора, там совершил столкновение с "Газелью". Грузовик перевернулся, иномарка влетела в забор.

Нарушитель госпитализирован.
Он не стал отрицать, что был нетрезв. И теперь ему грозит не только штраф и лишение прав, но и возмещение ущерба на восстановление обеих автомашин.

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