В Казани перекроют улицу Марджани на 4 часа
Камиль Абдуллин
В связи с торжественным открытием елочного городка, движение будет приостановлено на протяжении 4 часов 20 декабря.
Ограничения коснутся участка дороги от дома No4 до No22, что, безусловно, повлияет на маршруты.
Организаторы призывают жителей заранее продумывать свои поездки и учитывать это ограничение, чтобы избежать неприятных задержек. Не упустите шанс насладиться новогодним волшебством, но позаботьтесь о том, чтобы ваш путь к празднику был максимально удобным, сообщает Татар-Информ.
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