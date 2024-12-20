В связи с торжественным открытием елочного городка, движение будет приостановлено на протяжении 4 часов 20 декабря.

Ограничения коснутся участка дороги от дома No4 до No22, что, безусловно, повлияет на маршруты.

Организаторы призывают жителей заранее продумывать свои поездки и учитывать это ограничение, чтобы избежать неприятных задержек. Не упустите шанс насладиться новогодним волшебством, но позаботьтесь о том, чтобы ваш путь к празднику был максимально удобным, сообщает Татар-Информ.