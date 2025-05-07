В Казани отреставрируют здание бывшего Госбанка

В Казани начнут частичную реставрацию исторического здания — бывшего отделения Государственного банка на ул. Дзержинского, 20/24. Это объект регионального значения, построенный в 1876 году по проекту архитектора Ивана Васенкова. Разрешение на реставрацию выдал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Как сообщил глава комитета Иван Гущин, работы затронут первый этаж. Его приспособят под современные офисы: усилят несущие конструкции, заменят окна и двери, обновят коммуникации и обеспечат доступ для маломобильных граждан. Архитектурный облик здания планируют сохранить.

Особняк с элементами псевдобарокко был задуман как «денежный сундук» — с парадным фасадом и ажурным навесом с надписью «Банк». В нём жили кассиры, бухгалтеры и даже управляющий. С 1914 года здание утратило банковскую функцию, а в советское время было перепланировано под жильё. Здесь жил и известный писатель Гумер Гали. Сейчас здание используется как многоквартирный дом.