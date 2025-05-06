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В Казани отреставрируют башню Сююмбике и Северный корпус почти за 57 млн рублей

Власти Татарстана направят 56,8 млн рублей на р...

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Власти Татарстана направят 56,8 млн рублей на реставрацию архитектурных памятников Казанского кремля. Работы пройдут на территории Северного корпуса, башни Сююмбике и Юнкерского училища.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Завершить все работы подрядчики должны до 1 декабря 2025 года. Проект включает как противоаварийные мероприятия, так и комплексную реставрацию объектов, имеющих историко-культурную ценность.

Основные расходы распределены следующим образом:

  • Северный корпус — почти 28 млн рублей. Здание XVIII века ранее использовалось как производственное помещение оружейного завода и офицерское жильё. Считается одним из старейших в ансамбле кремля.

  • Башня Сююмбике — 17,9 млн рублей. Высота башни достигает 58 метров, её возведение историки относят к XVII–XVIII векам. До XIX века она называлась «проездной башней оберкомендантского дома со шпицем».

  • Юнкерское училище — почти 11 млн рублей. Построенное в середине XIX века, здание служило казармами для кантонистов, а затем стало военным училищем.

Все работы будут направлены на сохранение аутентичного облика зданий, предотвращение разрушения и укрепление конструктивных элементов. Особое внимание будет уделено башне Сююмбике как одному из ключевых символов Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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