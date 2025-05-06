В Казани отреставрируют башню Сююмбике и Северный корпус почти за 57 млн рублей
Pro Город
Власти Татарстана направят 56,8 млн рублей на реставрацию архитектурных памятников Казанского кремля. Работы пройдут на территории Северного корпуса, башни Сююмбике и Юнкерского училища.
Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Завершить все работы подрядчики должны до 1 декабря 2025 года. Проект включает как противоаварийные мероприятия, так и комплексную реставрацию объектов, имеющих историко-культурную ценность.
Основные расходы распределены следующим образом:
Северный корпус — почти 28 млн рублей. Здание XVIII века ранее использовалось как производственное помещение оружейного завода и офицерское жильё. Считается одним из старейших в ансамбле кремля.
Башня Сююмбике — 17,9 млн рублей. Высота башни достигает 58 метров, её возведение историки относят к XVII–XVIII векам. До XIX века она называлась «проездной башней оберкомендантского дома со шпицем».
Юнкерское училище — почти 11 млн рублей. Построенное в середине XIX века, здание служило казармами для кантонистов, а затем стало военным училищем.
Все работы будут направлены на сохранение аутентичного облика зданий, предотвращение разрушения и укрепление конструктивных элементов. Особое внимание будет уделено башне Сююмбике как одному из ключевых символов Казани.
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