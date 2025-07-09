В Казани отремонтируют концертный зал Сайдашева

Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева в Казани ждёт капитальный ремонт. Согласно информации на портале госзакупок, на работы планируют потратить 98,6 млн рублей из бюджета Татарстана.

Согласно документации, подрядчику предстоит обновить фасад здания, заделать трещины, отремонтировать крышу, полностью заменить трубопровод противопожарной системы и автоматическое управление насосами. Также предусмотрена частичная замена труб отопления, ремонт стен, чистка латунных элементов и установка архитектурной подсветки.

Дополнительно запланированы работы по благоустройству территории вокруг зала.

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Приём заявок завершится 15 июля, а победителя конкурса объявят 17 июля. Срок завершения ремонта — до 1 декабря 2025 года.

Источник: tatar-inform.ru