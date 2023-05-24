В Казани отмечающие последний звонок выпускники школы на авто врезались в семь припаркованных автомобилей

В Казани во дворе жилого дома на Адоратского, 1Б компания отмечающих последний звонок выпусников школы на Audi врезалась сразу в семь припаркованных автомашин.

Иномарка была в собственности у матери друга 19-летнего водителя. Прав у них не было. Покататься решили вдвоем, отметив таким образом окончание школы и прозвеневший последний школьный звонок.

По пути им попались инспекторы ГИБДД, которые захотели посмотреть документы водителя. Выпускники свернули во дворе, но не смогли там беспрепятственно проехать и повредили три Volkswagen, два Chevrolet, "Ладу" и Exeed.

Как сообщает "Татарстан-24", мать, в собственности которой находится Audi, намерена писать в полицию заявление об угоне автомобиля.