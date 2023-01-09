В Казани открыт временный приют для бездомных, чтобы они не погибли на улице на морозе

В столице Татарстана открылся временный приют для бездомных и попавших в трудную жизненную ситуацию. Казанцев просят сообщать о местонахождении таких людей, это поможет спасти им жизнь в условиях аномальных арктических морозов, установившихся в регионе.

Как сообщает мэрия Казани, временное пристанище организовали на базе Дома трудолюбия и в специально оборудованном для этого помещении в Сергиевском храме Казани.

Также возможность переночевать предоставляют некоммерческие организации, работающие при поддержке приходов.

О бездомном на улице можно сообщить по телефону +7(996)900-50-30.