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В Казани открыли пункты приема живых новогодних елок, сосен, пихт и лапника

В Казани открыли пункты приема живых новогодних елок, сосен, пихт и лапника

Фото: aif.ru

Жителям Казани предлагают сдать новогодние елки вместо того, чтобы выбросить их в мусор. Деревья и лапник пойдут в переработку на корм животным.
В столице Татарстана начали работать специальные пункты приема, куда можно принести ели, сосны, пихты и лапник. Важно, чтобы деревья были полностью освобождены от украшений и мишуры. Публикуем адреса пунктов приема новогодних деревьев в Казани.

До 25 января на "Зимнем бульваре" стоит специальный контейнер перед главным входом в ТЦ по адресу: проспект Победы, 141. Здесь принимают ели, сосны, пихты и лапник без украшений и мишуры. Деревья измельчат в щепу, а после будут посыпать ей площадку для собак в Горкинско-Ометьевском лесу.

Кроме того, до 31 января елку можно сдать в контейнер по адресу: улица Аделя Кутуя, 160 рядом с офисом Поволжской экологической компании. В последствии деревья будут использованы для теплой подстилки животным и птицам, а также в качестве корма козам, сообщает Минэкологии Татарстана.

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