В Казани открыли приём просроченных лекарств

В столице Татарстана установили пункты сбора просроченных и не нужных медикаментов. Сделано это в рамках проекта «Безопасные лекарства», сообщили в пресс-службе мэрии.

Сдать лекарства можно с 9:00 до 18:00. Контейнеры установлены в зданиях районных администраций Казани по адресам: ул.Шуртыгина, 1, ул.Ипподромная, 14. Кроме того, точки сбора установят еще на двух площадках Советского района.

После сбора, медикаменты отправляются на утилизацию.