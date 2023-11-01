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· Артем Акчурин

В Казани открыли приём просроченных лекарств

В Казани открыли приём просроченных лекарств

media.kpfu.ru

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В столице Татарстана установили пункты сбора просроченных и не нужных медикаментов. Сделано это в рамках проекта «Безопасные лекарства», сообщили в пресс-службе мэрии.

Сдать лекарства можно с 9:00 до 18:00. Контейнеры установлены в зданиях районных администраций Казани по адресам: ул.Шуртыгина, 1, ул.Ипподромная, 14. Кроме того, точки сбора установят еще на двух площадках Советского района.

После сбора, медикаменты отправляются на утилизацию.

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