В Казани открыли новое здание театра имени Камала
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В Казани состоялось торжественное открытие нового здания театра Камала. Участие в церемонии приняли раис Татарстана Рустам Минниханов, министр культуры России Ольга Любимова, глава Минстроя Ирек Файзуллин, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и другие деятели искусства.
Министр культуры России поделилась впечатлениями, отметив, что театр напоминает изысканное ювелирное изделие. Она подчеркнула, что все в новом здании продумано до мелочей: удобные гримёрные, цеха и зоны, подходящие для начинающих артистов и опытных театральных критиков. Ольга Любимова выразила радость, что в России появилось такое уникальное пространство, которое теперь доступно для культурных событий.
Проект театра разработал международный консорциум, включающий архитектурные бюро Wowhaus, японскую Kengo Kuma & Associates, немецкую Werner Sobek и ООО «ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича». Работы начались зимой 2023 года, а общая сумма инвестиций составила 13 миллиардов рублей.
Рустам Минниханов отметил, что в сложное время удалось создать нечто по-настоящему красивое. Он подчеркнул, что выбор проекта и его расположение в одном из живописных уголков Казани были правильными решениями. По его словам, театр стал настоящим украшением города, и теперь задача коллектива — наполнять его яркими событиями.
Первые спектакли на новой сцене театра Камала запланированы на март, пишет KazanFirst.
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